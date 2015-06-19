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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 10:22 BJT

中国副财长称希望中美两国加强宏观经济政策的协调

路透北京6月19日 - 中国财政部副部长朱光耀周五表示，希望中国两国加强宏观经济政策的协调，而且财政政策有扩张空间的国家应有所作为。

他是在外交部中美关系吹风会上做出上述表示。

第七轮中美战略与经济对话将于6月23日至24日在美国华盛顿举行。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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