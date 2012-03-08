希拉里：中国应展现在世界舞台积极作用

路透华盛顿3月7日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周三称，中国影响力日益上升，不能再有选择性地遵守全球规则，必须证明自己能够在叙利亚危机等国际问题上发挥建设性作用。

“世界希望中国能够发挥与其地位相称的作用。”希拉里说道。

“我们认为中国需要作出更多努力，扮演好在国际社会的新角色，并向世界证明中国将......发挥积极作用。”

希拉里在尼克松访华40周年纪念活动上发表了上述讲话。

希拉里称，美国政府将继续与中国共同努力，发展合作夥伴关系。她担任国务卿後已五次访华。

“这（发展中美合作夥伴关系）肯定很艰难，但我们以前也完成过艰难的任务。”希拉里称。促成40年前尼克松访华的基辛格也出席了此次纪念活动。

希拉里还提出了对中国的多方面期待，重申美国希望中国在贸易政策和全球安全等各方面成为更负责任的国际合作夥伴。

“国际社会希望看到，一国的强大能令整个世界受益，这是可以理解的。尤其是鉴於中国崛起的速度和程度。”希拉里说。

希拉里以叙利亚问题为例，称中国必须展现其将利用外交政策手段促成解决国际问题。

她并指出，中国今年国防预算增加11.2%，需要就国防建设作出说明，以安抚邻国、防止误解。

希拉里还表示，中国必须表明是否已准备好加入“基於规则”的全球贸易和投资体系。美国多次指责中国压低人民币汇率、以获得不公平的贸易优势。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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