奥巴马称将继续在汇率及智财保护等议题上向中国施压

路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周四表示，美国将继续就汇率、智财保护(知识产权保护)以及国企等议题向中国施压。

“有关中国问题的关键，就是持续在贸易失衡的领域持续向其施压，不论是中国当前的汇率措施、或者智慧财产保护、中国国营企业等方面，”奥巴马在总统出口委员会(PEC)的一场会议中说。

“他们在协商中对企业投资协定表达出兴趣，该协定最终可能成为重要内容之一。”奥巴马说。

奥巴马及中国官员下周将在芝加哥进行中美商贸联委会会议，预料与会人士将就一项投资协定深入交换意见。

美方希望中国放松在服务业和农业等关键领域实施的限制，并确保外资企业能受到与中国民营和国企同等的待遇。

美国财政部的最新汇率报告称人民币“被大幅低估”，但也称中国显然正减少干涉汇率。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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