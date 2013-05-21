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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 10:14 BJT

白宫称奥巴马将于6月与习近平会面

美国白宫周一称，总统奥巴马将于6月7-8日在加州与中国国家主席习近平会晤。白宫在声明中称，两位领导人将就一系列双边、地区和全球问题展开深入探讨。这将是习近平就任中国国家主席后两位领导人首次会晤。图为习近平去年访美时所拍摄。路透
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