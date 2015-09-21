香港《经济日报》：习访美解心结 中美格局不变

（9月21日社评）

国家主席习近平今周国事访问美国，与美总统奥巴马会面，并在联合国峰会演讲。中美关系难改斗而不破格局，如习近平能藉国际场合消减中国威胁论分贝，已是重要外交成果。

既示好也示警 大局斗而不破

此虽是习近平第二次以元首身份访美，但这次是最高规格的国事访问，外界关注将对中美此全球最重要的双边关系有甚么影响。中国外交部长王毅形容习这次访美，会解开美国的心结。问题是，真的可解中美心结吗？

在习近平出访前夕，中美皆有高密度动作，有示好，也有示警的。示好如美国向中国遣返列于「红色通缉令」的贪污罪犯、中国将参建美国高铁项目、传中美拟签首份网络军控协议等；示警如美国智库发放中国于南海兴建第三条跑道的卫星图片、奥巴马呼吁中国勿以大欺小等。

这既示好也示警的现象，折射现时中美关系仍处好不到那里去、也坏不到那里去的斗而不破格局。无疑，随着中国国力日增，美国要处理全球问题如气候变化，地区问题如伊朗、北韩，都需中国合作，双方在这些方面亦确有进展。

但近期美国议员以至民主共和两党有意参加明年总统选举者，都大肆抨击中国，美国更有认为中国早前大阅兵展示的武器，不少以美国战舰为对象，都反映美国对中国崛起的疑虑与不安，防范中国挑战美国在全球与地区上的领导地位与利益。

正因如此，习近平虽势续努力推与美国建立新型大国关系，但美国视此为分权之举，且中国经济总量虽直追美国，惟综合实力仍远逊下，奥巴马对此很可能续不大理会，中国要建新型大国关系仍路途遥远。

中美关系难有大突破，习近平此行仍有另一重要平台，就是联合国成立70周年峰会，他将在会上演讲。中国今月初大阅兵，展示强大军力，在国际上造成不少回响，包括中国威胁论的分贝再度提高，邻近国家尤其担心中国会在如南海纠纷上恃强凌弱。

彰示和平崛起 增负责任形象

习近平正可借助联合国峰会演讲，展述中国在国力增长下，如何担当负责任的大国，是国际以至地区上的和平而非破坏力量，以及如何在国际事务上作出更多贡献，消减大阅兵的负面影响。当然，中国的国际形象很难因一次演说而大幅改善，但习的宣示及中国的跟进举动，仍是一个契机。

习近平此行不会空手而回，将与美国达成不少协议，让利仍免不了，但新型大国关系难有进展，惟若能在国际上提升负责任大国的形象，已不负此行。