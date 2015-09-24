香港《经济日报》：习对美让实利 拓中国发展空间

（9月24日社评）

国家主席习近平展开访美行程，甫到埗便多方面对美示好。习应深知中美难在短期内达成新型大国关系，可平起平坐，遂藉经济让利、政治互利，以管控中美分歧，拓中国发展空间。

中美国力落差 新型大国关系路遥

习近平访美受关注，除因今次是他首度以国家主席身份国事访问美国，更惹外界注视的是，习访美姿态有别于他一向的硬朗形象，如他在首站西雅图便对美多方面示好，除宣布中资企业将采购300架波音飞机外，更表明愿与美国合作打击网络黑客行为，无论在经济以至政治上，皆向美国「送礼」。

事实上，习近平虽曾指今次访美是要建构中美新型大国关系，潜台词是希望中美能发展为互相尊重、互利共赢的平起平坐地位。惟习近平亦应深知，中国的综合国力仍与美国存在相当差距，美国主导中美关系的格局短期难变，要达致新型大国关系，仍需相当长时间。

正因如此，习近平此行目的，应是要营造中国可继续对美国经济上让利、政治上互利的氛围，以各种政经实利作为中美关系黏合剂，以管控双方分歧，减低中美各种摩擦对中国发展造成的障碍，以换取中国崛起的更大空间。

在经济层面方面，中方除一如既往大规模采购美国货外，习近平昨更具体描述中国各省市，可与美国不同州份在农业、汽车、环保等展开更多合作、创造更多就业，以向美国国内，尤其对中国崛起疑虑甚深的美国人表明，中国发展并非威胁，美国可在中国发展过程中，分享得更大经济得益。

经济让利政治互利 控分歧助崛起

至于政治层面上，习近平宣示中国奉行和平发展、永不称霸，更愿在网络安全、北韩核问题、中东问题等方面加强合作，以摆出合作态度，彰显中美可做到政治上互利，而非昔日美苏式的零和游戏。

当然，中国纵能在经济上更多让利，政治上达致更大互利，但随着中国崛起，中美就个别问题的分歧争端，仍难消弭。如中国要维护东海、南海主权，势与美国重返亚太、保区内一哥地位的战略产生矛盾。惟中国若能以更广泛的经济以至政治实利捆绑美国，将有助与美国管控分歧，避免矛盾激化酿剧烈碰撞。

习访美正正显示，中美要达对等的新型大国地位，虽仍长路漫漫，两国摩擦分歧亦难避免，惟中方若能以更多政经实利，为中美关系提供缓冲，以纾减美国对华的猜忌以至拦阻，维系中美斗而不破的格局，将有助中国换取更多时间与国际空间，在相对平和的环境中发展茁壮。