香港《星岛日报》：中美网络互利 须克服两难题

（9月25日社评）

国家主席习近平在美国西雅图微软公司总部，会晤了中美互联网论坛的参加者，本届论坛规格历来最高，业内高层纷纷捧场，反映中美企业希望在对方国土扩展市场的强烈渴望。

中美互联网论坛至今举行了八届，今次习近平亲临盛会，有人统计参加论坛的两国二十八位企业高层，所属公司总市值合共超过二万五千亿美元（约十九万五千亿港元），接近两国国民生产总值的一成。

中美是互联网使用量最大的两个国家，互联网企业如雨后春笋，在网络技术和经济飞跃发展中，企业迅速壮大，现时全球市值最高的五大互联网企业，美国占三，中国占二，最大是谷歌（Google），其次就是阿里巴巴。

华成苹果手机最大市场

不过，比起美国网企的全球性发展，甚至能够主宰全球网络使用平台，中国网企绝大部分市场仍然在国内，在国外的市场占有率和影响力相当有限，未能打入主流圈子。今次内地网络巨企高层近乎空群而出，为习近平壮行色，同时利用与美国同业聚首的场合，谋求合作机会，进一步拓展海内外市场。

另一方面，美国企业也积极开拓中国市场。中国人口庞大，互联网普及率高，更是全球网购最火热的国家，阿里巴巴靠网购发成为今天的超级巨企，国家更推行「互联网＋」的政策，务求把网络和实体经济活动及百姓生活更加紧密结合，作为突破经济发展瓶颈的重要战略。

民众需求加上政策扶持，中国网络经济势将继续蓬勃发展，造就无限商机，结合大数据的运用，网上消费和广告以及相关电子产品的收益将大幅度提升。美国企业垂涎这块肥肉已久，单看苹果公司业绩，大中华已经取代美国成为其智能手机的最大市场，上一季在大中华市场卖了超过一千万部智能电话，比去年同期多了一倍，公司决定最新一批产品在中国大陆和香港同步发行。

论坛冠盖云集独欠谷歌

不过，要两地市场融合，还须面对两大难题。其一是国家安全的顾虑，美国总统奥巴马再三批评中国黑客盗取美国政府和企业资料，进行军事和商业间谍活动，中国则对美国政府透过企业软件平台涉取中国机密，同样充满戒心，主张自主创新，不止欲突破美国企业的专利权垄断，同时希望有自己放心的软件平台。

另一个难题是意识型态方面的资讯监管。今次中美互联网论坛星光熠熠，独缺谷歌这颗全球市值最大的巨星，这个全球搜索引擎一哥，五年前宣布关闭在中国大陆的网络搜索服务，就是不满大陆黑客进侵和资讯审查，违背其资讯无疆界的理念。

习近平向美国企业形容中国改革开放「芝麻开门后就关不了」。究竟在网络经济上中美两国如何互利齐飞，就要看两国的门能够开到甚么程度。