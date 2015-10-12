香港《明报》：南海激流暗涌 成中美纷争热点

（10月12日社评）

中国在南海的两个岛礁的灯塔上周亮灯，标志着中方的岛礁建设已进入设施完工启用阶段。英美传媒报导，美国海军或在两周内派舰艇进入中国在南海填海扩建的岛礁12海里范围内，以强烈表达不承认相关岛礁的主权主张。太平洋美军司令哈里斯称，军方已为上述行动做好准备工作，只等总统奥巴马下达指令。这些消息在习近平刚结束访美、下月将访问越南并将赴菲律宾出席APEC年度峰会之际放出来，显示南海问题很可能成为未来中美矛盾的新热点。

在中美各种矛盾中，人权问题是多年之争，流于口水战；网络黑客和商业窃密问题也不过是谍战的一部分，加上中方妥协，更拘捕部分黑客，向美国释出善意，两国在此问题上不可能兵戎相见；在经济融合的今天，贸易战更难打得起来。只有南海问题，是近年中美两军海空对峙最多的地方，又有美、日、俄、印、菲、越以及东盟等多种势力介入，可谓错综复杂，令中美在南海的矛盾愈来愈有可能激化。

不久前在习奥会后的记者会上，中美两国元首在南海问题上各说各话，显示对此问题分歧依旧。中方坚持南海诸岛自古以来就是中国的领土，并称对此有充足的历史和法理依据。美国虽声称对南海纷争不持立场，但坚持南海通航自由。其实美国还有一个不便宣之于口的理由，即南海是美军长年对中国海空逼近侦查的重要通道，美军机舰穿过南海可直抵中国核潜艇主要基地海南岛观测，中方在南海的岛礁建设，将解放军预警范围陡然扩大了数百甚至上千公里，对美军机舰未来的侦查活动造成极大不便。

当然，中方的造岛活动也引起东盟部分国家特别是菲律宾和越南的的不满，菲、越两国都有意借助美国军力抗衡中国，这是对美国重返亚太战略的考验，美方若无功而返，今后在亚太区将大失颜面。

值得注意的是，过往在南海较为低调的日本政府，近年在南海渐趋活跃，不仅积极强化与菲、越两国的军事合作，参与美菲联合军演，日本政府内部甚至出现由海上自卫队船舰和美国舰艇一同驶入中国人工岛礁周边12海里内的构想。表面理由是南海是日本对外贸易的主要航道，航行自由是日本的生命线。但深层次的原因还是与近年的中日矛盾激化、日本外交重心转向遏制中国方向有关。若中国深陷南海危机，有利于缓解日方在东海钓鱼岛面对的压力，有围魏救赵之功。

对于中国来说，南海问题事关国家主权、领土完整，可谓退无可退。但环顾周边，强敌环伺，轻启战端又会影响经济发展和改革开放大计。因此，北京对南海一直有软、硬两手，希望化解外界的压力。

硬的方面就是坚持主权不退让，拒绝接受菲律宾提出的国际法庭仲裁，在南海岛礁的大规模基建更是宣示主权的具体动作；软的方面，中方在多边谈判方面妥协，同意与东盟商讨制订「南海行为准则」，同时与越南达成管控海上分歧的共识，去年越南反华骚乱发生后，撤走了981号钻井平台。

国家主席习近平将于11月访问越南，而按惯例他也将出席11月在马尼拉举行的亚太经合组织（APEC）峰会，这两次访问虽对南海纷争未必有止戈息争的治本之效，至少可以缓和中国与两国的紧张关系。特别是越共将于明年1月召开世代交替的十二大，亲华的总书记阮仲富和刚在联合国批评过中国南海立场的国家主席张晋创都将退休，未来新领导人对华取态值得观察；而菲律宾明年5月也将举行总统大选，目前支持度领先的前3名候选人中，有两人对华态度温和。因此，北京若采取主动，改善与越、菲两国关系，对于有心介入南海局势的美、日两国来说，无疑有釜底抽薪之效。

由于中美两军已经签署了机舰相遇的行为准则，近年来两国军方也开始建立定期沟通管道，只要双方高层保持冷静，就能避免擦枪走火。

长远来看，南海问题的解决仍赖于中国与周边各国的和平谈判，制订行为准则，来维持地区的和平安宁。因为南海战事一开，不仅中美两败俱伤，处于矛盾漩涡的菲、越两国，也难置身事外，整个东盟都难免池鱼之殃，没有人是赢家，最终令21世纪的亚太繁荣前景化为乌有。