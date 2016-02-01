香港《明报》：中美猴年多交锋 斗而不破考智慧

（2月1日社评）

就在国家主席习近平上任后首度与美国总统奥巴马会晤的加州安纳伯格庄园，本月中旬将会召开首次美国与东盟国家首脑峰会。美国国务卿克里上周对东盟轮值主席国老挝和东盟中最铁杆的中国盟友柬埔寨的访问，主题只有一个﹕即围绕南海问题，结成对华的统一战线。

新年伊始，中美关系除了在南海问题矛盾愈趋尖锐之外，也面临台湾问题的新挑战。

过去一个月，美国副国务卿布林肯、国务卿克里接踵访华，先后会晤了国台办主任张志军、外长王毅、国务委员杨洁篪和国家主席习近平，主要围绕台湾问题、朝核问题、南海问题等讨价还价。

美军太平洋司令部司令哈里斯上周在公开演讲中，除继续谴责中国在南海岛礁的行动外，还罕见地表示，他个人认为这些岛屿不属于中国。又表示若日本控制的钓鱼岛遭中国攻击，美军毫无疑问会出兵防卫。

美国举办史上首次与东盟十国的峰会，无非是要达到政经双重目的，经济上拉东盟十国加入跨太平洋合作伙伴协议（TPP），政治上则是统一东盟在南海问题上的对华立场。

在东盟十国中，菲律宾、新加坡本来就是美国盟国；泰国也是美国的准盟国；越南在南海问题上＂以美制华＂倾向明显；去年以来，以往立场较为中立的大马、印尼、文莱态度也有所变化，不时对中国的造岛行动有所批评；至于在南海冲突中本来置身事外的缅甸、老挝和柬埔寨3国今次在峰会中的态度，颇引人注目。如果在今次峰会中美国争取到十国哪怕是表面上的一致对华批评，也是其＂重返亚太＂战略的重大进展。

中美在南海问题的角力日趋白热化的同时，一度已淡出中美重点议题的台湾问题又有渐成新焦点之势，在台湾大选后，美国副国务卿布林肯迅即访京，会晤国台办主任张志军。在克里访华时，外长王毅再次强调，台湾问题是影响中美关系的核心问题，敦促美方恪守坚持一个中国政策、遵守反对＂台独＂的承诺。而克里仅回应，美方坚持一中政策没有变化，不支持＂台湾独立＂，支持台海两岸继续保持对话。

其中＂支持台海两岸继续保持对话＂的表态意味深长。表面看，可理解为敦促民进党继续与北京对话。但蔡英文当选后，北京一再强调＂九二共识＂是两岸对话的基础和条件，逼蔡接受这一条件。但现在看来，蔡英文未必会全盘接受这一条件，美方对＂九二共识＂也未加背书，若大陆单方面中断两岸对话，美方的上述表态也可理解为针对北京。

特别是当两岸问题纠缠上南海纷争，就如最近马英九登上太平岛一事中美双方的不同取态，就令中美台的三角关系更加敏感复杂。

在东北亚，中美两国虽然同意联合国对第四度核试的朝鲜采取新的制裁，但对于制裁的力度以及解决朝核问题的手段有较大分歧。中方反对美方提出的中断对朝石油供应的制裁，也不同意美韩提议的踢开朝鲜的五方会谈方案。简而言之，中美虽都希望朝鲜半岛无核化，但中方还要力保朝鲜半岛和平稳定，并认为和平稳定是目标，实现无核化只能谈判协商，制裁不是目的，解决问题才是关键。可见，与美方要推翻平壤政权的目标大相径庭。

不过，中美关系今年虽然面临严峻挑战，但双方也都无意撕破面皮。首先，当前全球面临的最大难题是经济衰退，对于世界第一、第二大经济体，中美两国目前的现状是你中有我，一损俱损，两国虽然龃龉不断，但双方谁也承担不起经济上摊牌的后果，像TPP和亚投行这样的零和游戏，只能是做做样子的政治姿态而已。

其次，在实务方面，双方也互有需求，除了朝核问题外，美国于3月底4月初在华府举办的第四届全球核安全峰会，亟需中方合作，习近平很大机会亲自再度赴美与会，算是给奥巴马一个大人情，也创下中国领导人在7个月内两度访美以及在美国大选年访美两项纪录，为中国的大国外交添彩；而在台湾问题上，中方也希望得到美方配合，至少在与民进党的博弈中，希望美国不要介入太深。另外，中国今年9月将在杭州首度举办G20峰会，奥巴马已表态将会出席，如无意外，9月习奥将作两人任内最后一次会面。

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。新的一年中美关系充满挑战，特别是美国总统大选在即，虽然两党的领先候选人，无论是特朗普还是希拉里，在竞选活动中都对中国不假辞色，但北京似乎并不特别担心。因为无数历史事实证明，在现实面前，再多敌意的美国总统上任后都是＂可以教育好的＂。当然，如何顺利度过这段上任初期的＂教育期＂，就考验中南海和华府的智慧了。（完）