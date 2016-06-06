香港《明报》：吵吵谈谈中美常态 管控分歧双方共识

（6月6日社评）

中美第八轮战略与经济对话、第七轮人文交流高层磋商今日起一连两天在北京举行，国家主席习近平据报将出席联合开幕式并致辞。而在昨日，中美第六次战略安全对话已先期召开。无疑，这些高层次的对话对于未来中美关系的发展将产生重要影响，尤其在当前中美在南海有严重分歧，而两军一度在南海发生对峙之时，会谈成果具有指标性作用。相信中美的分歧不可能即时消除，或只可能收窄，但双方立意管控分歧而不至于发生激烈对抗，将是亚太地区和平发展的幸事。

双方会前言论降温，为奥巴马临别铺垫

中美战略与经济对话，这个中美两国间的定期高层对话机制，是由当时的国家主席胡锦涛和美国总统奥巴马2009年在伦敦会晤时同意建立。8年来8轮对话，没有回避两国间的敏感问题和重要分歧，双方坦诚相见，对释除疑虑、增加互信、建立共识，起到一定作用。仅去年的第七轮对话，成果清单就包括加强双边合作，应对地区和全球挑战，气候变化与能源、环保、卫生、科技与农业等合作九大方面127项。

明年，白宫就要换新主人，中美之间的这一高层次的对话机制可否延续还是未知之数。不过，相信奥巴马对于这一自己参与创立的机制还是寄予期望，并且为他和习近平9月在杭州的可能最后一次会晤，做出良好铺垫。

美国国务院主管亚太事务的助理国务卿拉塞尔在记者会上表示，这次对话不存在某种「君子协议」，会就两国存在严重摩擦和争议的问题沟通对话，但是，他也强调讨论达至目标是「确定真正重要的事情以及可能导致危机与冲突的问题症结」。他指出，这就是中美两国能够「处理并管控问题，不至于发展成互相动武、战略敌对并引发冷战局面」的秘诀。

另一方面，中方也在为今次对话极力营造良好的对话气氛，为矛盾降温。全国人大外事委员会主任委员傅莹不久前在美国史丹福大学发表演讲时表示，「中美关系走向对世界的前途和命运有很大影响，两国需要重建共识」。而驻美大使崔天凯则在美国网站发表署名文章表示，中美关系不能够被南海问题绑架，南海不应该成为中美的博弈场。

事实上，中美目前最大的分歧点就在南海。过往，人权、人民币汇率曾一度是两国之间的主要矛盾，现时则除了南海还是南海。美军已经3次以「航行自由」的名义在南海游弋并曾进入中国岛屿12海里范围内，而中国军舰军机亦采取了监视与驱离行动。近期，美军还指解放军战机贴近拦截美军侦察机，中方则称行动专业、符合国际规范。

美国国防部长卡特近日在美国海军军官学校发表演讲时，再次指摘中国在南海的行为挑战了美国的基本原则，美国不会「视而不见」。中国外交部发言人华春莹反指卡特言论反映了典型的美式思维、美式霸权；又指中方对任何形式的「冷战」都不感兴趣，也无意出演美国军方某些人自编自导的「荷李活大片」。

南海问题分歧深刻，中方克制难燃战火

显然，美国军方扮演鹰派的角色，有争取更多军费拨款的私利考虑。但是，也要认识到，中美在南海问题上的分歧是极为深刻的。中国视南海诸岛为固有领土，在维护国家领土主权和延伸利益上中国没有退缩的空间，又认为自己在南海的岛礁建设是主权份内之事，且以和平发展为主要目的，南海的航行自由从来未受影响。但是，美国从自身的战略利益考虑，不但担心对东盟以至亚太国家失去影响力，而且疑虑若绥靖中国，长此以往，将被挤出南海以至西太平洋。因此，中美在南海的角力将不会在短期内结束。

所幸的是，中美两国高层都以「管控分歧」为最高原则。拉塞尔的「秘诀」，正是代表了奥巴马政府的主流政策。而中方更为克制，尽管有内地网民指摘对「美军舰进入12海里」表现软弱，但解放军机舰的纪律是不但「不打第一枪」，而且要绝对避免「擦枪走火」。因此，南海出现战火的机率为零。

避免战略误判，这是中美高层近期说得较多的关键词。这也正是中美南海能够「管控分歧」的基础。中美的共同利益依然远大于分歧，南海问题并不影响中美在更广泛领域的合作。例如朝核，美方就希望中方在年初同意制裁平壤的基础上制订更有效的举措。相信，这一轮的中美对话成果清单可以证明这一点。而奥巴马9月杭州的「临别秋波」，有望为他推进中美关系写下一个完美的句号。（完）