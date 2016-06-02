中国副财长朱光耀称欢迎美联储加强政策沟通（更新版）

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路透北京6月2日 - 中国财政部副部长朱光耀周四表示，欢迎美联储加强同中方、加强同国际金融市场的政策沟通，并指出美联储的政策对全球经济有重大影响。

朱光耀表示，中美两国官员将在6月6-7日在北京举行的第八轮中美战略与经济对话会上就如何促进两国及全球经济增长展开磋商。

“美联储的货币政策的决定权和最终采取什么样的政策，是美联储自己决定的。但是，我们欢迎美联储加强同中方、加强同国际金融市场的政策沟通。”朱光耀在中美经济对话前的论坛上说道。

他指出，全球关注的是6月份和7月份美联储会作出怎样的决定。同时，中国作为全球的第二大经济体，中方也认识到中国经济的外溢性影响在不断地增加。这要求中国加大同外部世界的沟通与协调。

朱光耀表示，全球经济面临着下行的风险。