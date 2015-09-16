焦点：习近平即将访美 两国已交换新的投资协定负面清单

资料图片：美国华盛顿国会山附近的宾夕法尼亚大道旁悬挂的中美两国国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透华盛顿9月15日 - 美国贸易代表办公室(USTR)发言人表示，中美两国交换了调整后的投资协定负面清单出价。中国国家主席习近平下周将访问美国。

中国正与美国谈判，以缩小不向对方投资者开放的行业负面清单范围。中国对外国投资的限制比美国多。

美国贸易代表办公室发言人表示，上周在华盛顿谈判时双方交换了调整后的负面清单出价。

各大商业组织希望习近平访问美国期间会有关于双边投资协定(BIT)的消息发布。预计习近平此次访美之行首先将从下周一西海岸开始，下周晚些时候还将与美国总统奥巴马举行会谈。

“美国在继续评估中国调整后的负面清单，并评估接下来的谈判安排，”美国贸易代表办公室发言人周一晚间在一份电子邮件声明中称。

“为使双边投资协议谈判胜利完成，双方有必要就高质量协议文本达成一致，并商定一份中方的负面清单，这份清单应该是有限制的、范围较小且表明中国极大程度地开放投资市场。”

中方投诉称，美国在国家安全审查方面对中国投资者区别对待。

双方在6月首次交换了负面清单出价。

周二由美国一些大企业的94位CEO集体致信习近平和奥巴马，呼吁尽快拟达成“有意义且高标准的”双边投资协议，称他们希望习近平访问期间能够取得“明显”进展。

“明确规定要平等对待双方国家的投资者，并附带关于例外情况的简短列表的高标准双边投资协议是关键问题之一，可能对两国经济都会产生直接和实际影响，”他们表示。

这些执行长中包括苹果执行长库克(Tim Cook)，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的巴菲特(Warren Buffett)，艾克森美孚(Exxon Mobil)的Rex Tillerson，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)，可口可乐首席执行官穆泰康(Muhtar Kent)，福特汽车执行长Mark Fields以及沃尔玛(Walmart)的Doug McMillon和Facebook执行长扎克伯格。

美国投资者希望，协定能让他们有更多机会参与从金融服务业到电信业等这些中国国有企业占据主导的行业。

美国商会上月在中国表示，中国股市动荡应会激励政府当局加快向外资服务企业开放包括银行业在内的经济领域的步伐，商会期望在习近平访美期间能看到进展。(完)

(编译 李爽/郑茵/孙茉莉; 审校 白云/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。