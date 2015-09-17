中铁国际和XpressWest将组合资公司在美修建高铁（更新版）

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路透北京/上海9月17日 - 由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。

中国铁路国际（美国）有限公司和美国私营铁路公司XpressWest周四在联合声明中称，将组建合资公司，加速启动连接拉斯维加斯和洛杉矶的高速铁路项目。

该交易是中国日益积极地寻求达成海外高铁交易的最新努力。中国政府近期在俄罗斯也签署了合约，但在墨西哥和印尼遇到一些障碍，受到这些国家的官僚作风影响。

XpressWest是美国拉斯维加斯一家酒店和赌场开发商旗下的私营企业，据其官网显示，该公司在2011年获准建设和运营上述那条长度为370公里的高铁线路。两家公司的联合声明称，该高铁项目的初始启动资本为1亿美元。声明是在一场由政府组织的论坛中发布的。

中铁国际(美国)所有者为一个财团，该财团由中国国企--中国中铁(601390.SS)0390.hk、中国中车(601766.SS)1766.hk、中国建筑工程总公司[SASAJZ.UL]和中国通号(3969.HK)的子公司组成。

国泰君安分析师Gary Wong估计，XpressWest项目价值为50亿美元，他认为这对很多参与的中企来说财务效益甚微，但这个交易很重要，因为这打开了尚未开发的美国高铁市场。“如果这为它们打开美国市场，未来扩张的机会将增多。而且如果(它们的技术)用于美国，那么它们将更容易打入其他国家，”他说。

上述企业未详细说明中资财团将如何帮助加快项目。据它们称，项目开始建设之前还需额外的监管审批，该项目料最早于2016年9月开始建设。

美国政府官员多年来一直就是否修建高铁存在争论，因此美国在高铁领域远远落后于欧洲和亚洲。(完)

(编译 白云/杜明霞；审校 戴素萍)

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