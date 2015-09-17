中铁国际和XpressWest将组合资公司在美修建高铁（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增细节)
路透北京/上海9月17日 - 由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。
中国铁路国际（美国）有限公司和美国私营铁路公司XpressWest周四在联合声明中称，将组建合资公司，加速启动连接拉斯维加斯和洛杉矶的高速铁路项目。
该交易是中国日益积极地寻求达成海外高铁交易的最新努力。中国政府近期在俄罗斯也签署了合约，但在墨西哥和印尼遇到一些障碍，受到这些国家的官僚作风影响。
XpressWest是美国拉斯维加斯一家酒店和赌场开发商旗下的私营企业，据其官网显示，该公司在2011年获准建设和运营上述那条长度为370公里的高铁线路。两家公司的联合声明称，该高铁项目的初始启动资本为1亿美元。声明是在一场由政府组织的论坛中发布的。
中铁国际(美国)所有者为一个财团，该财团由中国国企--中国中铁(601390.SS)0390.hk、中国中车(601766.SS)1766.hk、中国建筑工程总公司[SASAJZ.UL]和中国通号(3969.HK)的子公司组成。
国泰君安分析师Gary Wong估计，XpressWest项目价值为50亿美元，他认为这对很多参与的中企来说财务效益甚微，但这个交易很重要，因为这打开了尚未开发的美国高铁市场。“如果这为它们打开美国市场，未来扩张的机会将增多。而且如果(它们的技术)用于美国，那么它们将更容易打入其他国家，”他说。
上述企业未详细说明中资财团将如何帮助加快项目。据它们称，项目开始建设之前还需额外的监管审批，该项目料最早于2016年9月开始建设。
美国政府官员多年来一直就是否修建高铁存在争论，因此美国在高铁领域远远落后于欧洲和亚洲。(完)
(编译 白云/杜明霞；审校 戴素萍)
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