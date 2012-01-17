习近平称中美双方要加强在国际地区问题上的合作

路透北京1月17日电---中国国家副主席习近平周一称,中美双方要以更加重视彼此利益和关切的方式加强在国际地区问题上的合作,以更加务实、有效的方式推进经贸等各领域合作.

新华社援引习近平在出席尼克松总统访华和上海公报发表40周年纪念活动时并称,要以更加频繁、密切的方式加强中美两国高层和各层级的接触,完善各种对话合作机制,增进双方的战略互信.

"我们要以更加长远的战略眼光来审视和处理中美关系的未来,始终从两国人民的根本利益出发,尊重彼此核心和重要利益,妥善处理分歧,牢牢把握中美关系的正确方向,"习近平表示.

习近平应美国副总拜登邀请,将於不久後访问美国,希望此行能为促进两国关系发展发挥积极作用.

同时出席的美国前国务卿基辛格表示,美中应尊重彼此的原则和想法,视对方为合作夥伴,相互理解,相互支持;双方应承认彼此的国家利益,以共同利益为基础开展合作;美中间存在分歧,但不应让它们失控,应找到建设性的办法予以化解.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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