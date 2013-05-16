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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 15:04 BJT

中国3月减持美国国债 增持两房债

美国财政部最新数据显示，今年3月中国净减持14亿美元美国国债；截止2013年3月末，中国持有的美国国债为12,505亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年3月末，外储余额为3.44万亿美元。路透
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