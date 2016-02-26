中国应在全球经济中承担起更多责任--美财政部高官

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月26日 - 美国财政部一高级官员称，中国作为全球最大经济体之一，意味着其要在全球经济中承担起更多责任。
这位官员表示，美国将密切关注即将召开的中国人大会议，观察在政策方面的动向。
他还表示，全球经济正面临极大的不确定性，但目前未出现危机，并指出各国之间经济形势的分化带来重大挑战。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)