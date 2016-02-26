中国应在全球经济中承担起更多责任--美财政部高官

路透上海2月26日 - 美国财政部一高级官员称，中国作为全球最大经济体之一，意味着其要在全球经济中承担起更多责任。

这位官员表示，美国将密切关注即将召开的中国人大会议，观察在政策方面的动向。

他还表示，全球经济正面临极大的不确定性，但目前未出现危机，并指出各国之间经济形势的分化带来重大挑战。(完)