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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 12:44 BJT

易纲称中国将向美国提供2500亿元人民币RQFII额度

路透北京6月7日 - 中国人民银行副行长易纲周二表示，中国将向美国提供2,500亿元人民币(380亿美元)RQFII额度。

易纲在北京举行中美战略与经济对话期间发表了上述声明，但未提供有关时间框架的更多细节。

易纲并称，人民币汇率形成机制正变得更加稳定和透明，中国央行已做好准备应对美联储可能的升息。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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