中方团队已正式提交参建美国加州高铁意向书

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 新华社周三报道称，据美国加利福尼亚州高速铁路局公布，包括中国高铁有关公司在内的35个美国和其他国家企业或团队，已在28日最后期限之前提交了参与建设加州高铁的意向书。
报导称，中国高铁建设团队以由中国铁路国际公司、中国中铁(601390.SS)、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中建美国公司、通号国际控股有限公司、中铁二院美国公司组成的中国铁路国际（美国）有限公司为主体，有意为加州高铁局目前征求参建意向的初期路段提供含设计、建造、车辆、系统集成和基建及系统维护等在内的一揽子方案。
计划中的加州高铁全线从北部的州府萨克拉门托经旧金山、位于矽谷地区的圣何塞、加州中部谷地农业产区、洛杉矶等地最终到达最南端的美墨边境城市圣迭戈，全长约1,287公里。其中一期建设约820公里，连接旧金山至洛杉矶，总投资680亿美元；二期建设北段将从北加州的梅塞德延伸至加州州府萨克拉门托，南段从洛杉矶延伸至圣迭哥。
本月17日，中央财办副主任舒国增在介绍中美经济合作有关项目情况的媒体通气会上宣布，由中国铁路总公司牵头的中方联合体将与美国西部快线公司合资建设美国西部快线高速铁路。
中方联合体在美国注册成立的中国铁路国际（美国）有限公司与美国西部快线公司13日在拉斯韦加斯市签署协议，双方将组建合资公司，建设并经营“西部快线高速铁路”。该高铁计划从内华达州拉斯韦加斯到加州胜利谷和帕母代尔，最终到洛杉矶，全长370公里。预计工程于2016年9月底开工。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。