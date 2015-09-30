中方团队已正式提交参建美国加州高铁意向书

路透北京9月30日 - 新华社周三报道称，据美国加利福尼亚州高速铁路局公布，包括中国高铁有关公司在内的35个美国和其他国家企业或团队，已在28日最后期限之前提交了参与建设加州高铁的意向书。

报导称，中国高铁建设团队以由中国铁路国际公司、中国中铁(601390.SS)、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中建美国公司、通号国际控股有限公司、中铁二院美国公司组成的中国铁路国际（美国）有限公司为主体，有意为加州高铁局目前征求参建意向的初期路段提供含设计、建造、车辆、系统集成和基建及系统维护等在内的一揽子方案。

计划中的加州高铁全线从北部的州府萨克拉门托经旧金山、位于矽谷地区的圣何塞、加州中部谷地农业产区、洛杉矶等地最终到达最南端的美墨边境城市圣迭戈，全长约1,287公里。其中一期建设约820公里，连接旧金山至洛杉矶，总投资680亿美元；二期建设北段将从北加州的梅塞德延伸至加州州府萨克拉门托，南段从洛杉矶延伸至圣迭哥。

本月17日，中央财办副主任舒国增在介绍中美经济合作有关项目情况的媒体通气会上宣布，由中国铁路总公司牵头的中方联合体将与美国西部快线公司合资建设美国西部快线高速铁路。

中方联合体在美国注册成立的中国铁路国际（美国）有限公司与美国西部快线公司13日在拉斯韦加斯市签署协议，双方将组建合资公司，建设并经营“西部快线高速铁路”。该高铁计划从内华达州拉斯韦加斯到加州胜利谷和帕母代尔，最终到洛杉矶，全长370公里。预计工程于2016年9月底开工。（完）