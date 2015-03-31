（更正）中国将暂缓实施银行技术限制措施--美财政部官员

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
(因英文原文有误，标题及正文第三段中“暂停”应更正为“暂缓”)
路透北京3月30日 - 美国财政部一名高层官员周一在北京表示，中国已经同意推迟实施新的银行技术限制，此前美国政府抱怨该限制使外国公司面临不公平的监管压力。
中国本月稍早表示正在起草反恐法，或将要求外国公司交出密钥或者协助当局绕过安全措施，这引发了美国的抗议。此前中国还拟定了一些针对金融行业的法规，鼓励中国国有银行购买国内公司的技术。
这名官员称，中国目前“暂缓”针对银行业的技术限制法规。他是在美国财长杰克卢与中国国务院总理李克强等中国官员举行会谈后发表的上述讲话。
中国方面没有立即就此置评，美国相关行业组织对中国此举持谨慎欢迎态度。(完)
(编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。