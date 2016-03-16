中国1月净卖出美国长期证券389.76亿美元 领跑全球净抛售国家

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月16日 - 美国加息进行中，越来越多的国家加入到月度美国长期证券资产的净抛售行列中，美国财政部新近公布的1月数据显示，中国当月净抛售389.76亿美元，位列全球各国净抛售的首位。
至1月底，中国共计持有美国国债12,379亿美元，较上月继续减少82亿美元。
数据显示，1月中国净抛售美国长期国债372.02亿美元，抛售两房(房利美和房贷美)为主的机构债14.66亿美元，抛售公司债2.08亿美元，抛售股票1亿美元。
在各主要货币兑美元普遍贬值的情况下，各国纷纷加入抛售美元资产的行列，日本净抛售140.82亿美元长期证券资产紧随中国之后，韩国则净抛售44.13亿美元。
去年10月，外资总计卖出美国国债552亿美元，为财政部1978年1月开始记录美债交易情况以来最多。（完）
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(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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