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中国财经 | 2016年 3月 16日 星期三 11:52 BJT

中国1月净卖出美国长期证券389.76亿美元 领跑全球净抛售国家

路透香港3月16日 - 美国加息进行中，越来越多的国家加入到月度美国长期证券资产的净抛售行列中，美国财政部新近公布的1月数据显示，中国当月净抛售389.76亿美元，位列全球各国净抛售的首位。

至1月底，中国共计持有美国国债12,379亿美元，较上月继续减少82亿美元。

数据显示，1月中国净抛售美国长期国债372.02亿美元，抛售两房(房利美和房贷美)为主的机构债14.66亿美元，抛售公司债2.08亿美元，抛售股票1亿美元。

在各主要货币兑美元普遍贬值的情况下，各国纷纷加入抛售美元资产的行列，日本净抛售140.82亿美元长期证券资产紧随中国之后，韩国则净抛售44.13亿美元。

去年10月，外资总计卖出美国国债552亿美元，为财政部1978年1月开始记录美债交易情况以来最多。（完）

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(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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