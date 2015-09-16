中国将在习近平访美期间购买数百万吨美国大豆

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月16日 - 据业内知情人士称，全球最大的大豆购买国--中国将在下周国家主席习近平访问美国期间购买数百万吨美国大豆。
一位习近平访美贸易团的随行知情人士说，中国代表团可能将在9月24日爱荷华州举行一个仪式上签署“数百万”吨大豆采购协议。
习近平在2012年2月以国家副主席的身份首次对美国进行国事访问，当时中国代表团签约购买了逾1,200万吨大豆，创一次性购买的最高纪录。
尽管这些交易具有政治姿态，但仍有望提振美国大豆市场。美国近月大豆期货上周处于六年半低位。
消息人士称，包括国有食品加工商中粮集团、中储粮和黑龙江九三集团在内的20多家中国企业将加入中方代表团。
曾是中国最大大豆进口商的私营企业晨曦集团也在代表团之列。(完)
(编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。