中国将在习近平访美期间购买数百万吨美国大豆

路透北京9月16日 - 据业内知情人士称，全球最大的大豆购买国--中国将在下周国家主席习近平访问美国期间购买数百万吨美国大豆。

一位习近平访美贸易团的随行知情人士说，中国代表团可能将在9月24日爱荷华州举行一个仪式上签署“数百万”吨大豆采购协议。

习近平在2012年2月以国家副主席的身份首次对美国进行国事访问，当时中国代表团签约购买了逾1,200万吨大豆，创一次性购买的最高纪录。

尽管这些交易具有政治姿态，但仍有望提振美国大豆市场。美国近月大豆期货上周处于六年半低位。

消息人士称，包括国有食品加工商中粮集团、中储粮和黑龙江九三集团在内的20多家中国企业将加入中方代表团。

曾是中国最大大豆进口商的私营企业晨曦集团也在代表团之列。(完)

(编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋)

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