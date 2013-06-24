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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:50 BJT

中国严重关切美国对华网络攻击 并提出交涉

美国情报机构前承包商雇员爱德华·斯诺登称美国曾对中国境内电脑进行网络攻击，中国外交部周日表示，中方对此严重关切，已就此向美方提出交涉。外交部发言人华春莹称，这一事件再次证明中国是网络攻击的受害者。斯诺登周日离开香港前往莫斯科，寻求前往厄瓜多尔避难。路透

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