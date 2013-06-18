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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 13:43 BJT

中国要求美国就“棱镜”监控计划作出解释

中国周一首次就关于美国网络监控项目的报道作出实质性回应，要求美国给国际社会一个解释。美国中央情报局前雇员爱德华·斯诺登近期揭露，美国当局通过多家互联网公司的服务器收集个人信息。斯诺登上周接受香港《南华早报》采访时表示，美国曾监控中国大陆和香港的众多目标。路透
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