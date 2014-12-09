中国买家将于下周在芝加哥签购美国大豆

路透芝加哥12月8日 - 美国大豆贸易组织周一表示，六个中国大豆买家的代表，将在12月16日的芝加哥签字仪式上与美国出口商签约购买没有明确数量的大豆。

虽然很多可能都是“框架协议”，没有明确价格或交货条款，但过去的这种签字仪式过后，美国农业部都会宣布大规模的出口销售。

中国是全球最大大豆进口国。美国农业部预计，在始于9月1日的当前销售年度，中国将从全球供应商手中购买7,400万吨大豆。

根据美国大豆出口协会(U.S. Soybean Export Council)的信息，在今年9月份威斯康星州密尔沃基举办的一场类似签字仪式上，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)、中国储备粮管理公司等大买家签购了480万吨美国大豆，交易价值23亿美元。

这些交易签约之后的三天内，美国农业部证实中国购买了将近200万吨大豆。

下周的签约仪式恰逢美中商业贸易联合委员会第25次会议，后者将于12月16-18日在芝加哥举行。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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