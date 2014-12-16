中国采购逾100万吨美国大豆

路透芝加哥12月16日 - 周二中国在芝加哥签下九笔合约，购买总计超过100万吨的美国大豆。

美国一贸易商在签约仪式上表示，这批大豆交付给中国的时间是2015年日历年度。中国是全球最大的大豆进口国。

美中商业贸易联合委员会召开会议的第一天，即举行了这次签约仪式，该次会议将持续到周四。

一要求匿名的美国大豆贸易商说道：“这些合约每批可能在10万吨或者20万吨。”“中国每年都会采购美国大豆，这样的签字仪式实际上加强了我们同中国这一最大买家的关系。”

此次中国采购美豆对芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约几无影响，1月大豆期货SF5结算价跌16美分或1.54%，报每蒲式耳10.23-1/2美元。(完)

(编译 孙茉莉；审校 利棣儿)

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