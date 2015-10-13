（修正）在美被捕中国学者张浩指责美国政府的歧视性做法

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正：删除标题赘字）
路透北京10月13日 - 在美国受到“经济间谍”指控的天津大学教授张浩对《环球时报》称，在美华人学者和工程师面临美国政府的歧视和“荒唐的”怀疑。
张浩对《环球时报》称，美国政府不公平地指控他和另外五名在美工作或进修的中国人窃取敏感技术。
美国司法部5月称，美国政府以经济间谍罪起诉张浩和另五名中国公民，称他们从两家美国公司窃取商业机密。
“现在美国政府对华人学者、工程师普遍有一种不公平的看法，总是以‘防贼’的心态看待我们，”张浩对《环球时报》表示。
“他们认为来美国留学或者从事科研就是要偷美国的技术，这很荒唐。”
路透未能立即联络到张浩发表评论。
他于7月获得保释。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。