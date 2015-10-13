（修正）在美被捕中国学者张浩指责美国政府的歧视性做法

（修正：删除标题赘字）

路透北京10月13日 - 在美国受到“经济间谍”指控的天津大学教授张浩对《环球时报》称，在美华人学者和工程师面临美国政府的歧视和“荒唐的”怀疑。

张浩对《环球时报》称，美国政府不公平地指控他和另外五名在美工作或进修的中国人窃取敏感技术。

美国司法部5月称，美国政府以经济间谍罪起诉张浩和另五名中国公民，称他们从两家美国公司窃取商业机密。

“现在美国政府对华人学者、工程师普遍有一种不公平的看法，总是以‘防贼’的心态看待我们，”张浩对《环球时报》表示。

“他们认为来美国留学或者从事科研就是要偷美国的技术，这很荒唐。”

路透未能立即联络到张浩发表评论。

他于7月获得保释。（完）