在美被捕中国学者张浩称指责美国政府的歧视性做法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月13日 - 在美国受到“经济间谍”指控的天津大学教授张浩对《环球时报》称，在美华人学者和工程师面临美国政府的歧视和“荒唐的”怀疑。
张浩对《环球时报》称，美国政府不公平地指控他和另外五名在美工作或进修的中国人窃取敏感技术。
美国司法部5月称，美国政府以经济间谍罪起诉张浩和另五名中国公民，称他们从两家美国公司窃取商业机密。
“现在美国政府对华人学者、工程师普遍有一种不公平的看法，总是以‘防贼’的心态看待我们，”张浩对《环球时报》表示。
“他们认为来美国留学或者从事科研就是要偷美国的技术，这很荒唐。”
路透未能立即联络到张浩发表评论。
他于7月获得保释。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”