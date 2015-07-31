焦点：中国股市重挫 美股投资者可大胆买进能源与材料类股

7月28日美国纽交所内工作中的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月30日 - 近期能源和材料类股上扬暗示，投资者正在准备抄底，之前对于中国经济形势以及股市的忧虑令这些类股加速下滑。

自本周稍早触及10月以来低点后，标准普尔材料类股指数.SPLRCM已经连升三日，涨幅超过3%。能源类股指数.SPNY也在最近三个交易日中涨逾4%。

中国是仅次于美国的全球第二大石油消费国，同时也是全球最大的铜和铁矿石消费国，因此对中国经济放缓的忧虑可以迅速转化为对这些市场的担心。

“我认为，这次的机会在于，大宗商品市场的抛售高潮可能接近尾声，即将进入一段做多大宗商品、大宗商品行业以及大宗商品股票的美好时期，”Wells Capital Management首席投资分析师Jim Paulsen说。

中国股市沪综指在截至6月中旬的12个月里劲扬150%，同期大宗商品(以及大宗商品类股)一直在持续下跌，布兰特原油价格LCOc1暴跌44%，铜价CMCU3跌幅也将近12%。

一旦沪市泡沫开始破裂，这些板块就会恶化。沪综指.SSEC自6月12日以来已累计下跌了30%，标普能源股指数.SPNY跌幅为10.3%，材料股指数.SPLRCM跌11.2%。

“中资股出现一些下跌，导致人们寻求避险，包括抛售大宗商品；这给能源类股发出错误信号，结果导致它们超卖，”Multi-Asset Strategies and Solutions首席投资官Paul Zemsky表示。

美银美林认为，现在基金经理最避讳的就是能源类股。

而对于逆向操作者而言，这是绝佳的“买入”机会。

**基本面不错**

随着本月美国汽油需求稳步上升，上周库存大幅下降，对大型能源企业获利下降的预估略有缓和。

根据汤森路透I/B/E/S/数据，之前对这类企业本季获利的预估为较上年同期(即油价几近腰斩期间)几乎下降65%，但从最新公布和估测的结果来看，这个降幅或将在57%。

埃克森美孚(XOM.N)周五公布业绩。该股周一触及三年低点，周二又劲扬4%，收报82.48美元，为2011年以来最大单日涨幅。目前该股在83美元左右，股价目标中值超过92美元。

下游行业中，炼油商Valero(VLO.N)过去三周已累计下跌8%，其中周四在公布业绩后下挫跌近3%。其股价目前接近每股63美元，而分析师的目标价中值为75美元，StarMine评估的内在估值则为91.93美元。

**大宗商品抛售过度**

期铜CMCU3本周稍早触及2009年7月以来最低，而且美国原油期货CLc1跌至3月触及六年低位以来的最低水平。

最大的美国上市铜矿企业--美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)今年以来股价已累计下跌50%，周一触及2009年1月以来的最低点11.16美元。据StarMine的数据，如果按照周四每股12美元的水平计算，该股要上涨67%才能符合其20.07美元的内在价值。

Paulsen建议客户买入能源、材料及工业类股票，并且更广泛地投资依赖大宗商品的加拿大及澳洲市场。

能源产业相对强弱指标(RSI)本周稍早降至21.4，为九个多月以来最低。该指标低于30，通常被认为是超卖信号。(完)

(编译 郑茵/王颖/刘秀红；审校 李爽/王丽鑫)

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