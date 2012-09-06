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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 09:50 BJT

杨洁篪称中国支持叙利亚出现政治过渡时期

中国外长杨洁篪周三称，中国支持在叙利亚出现政治过渡时期，同时重申中国反对外界强行进行干涉。希拉里称，美国政府对中俄在叙利亚问题上的立场感到失望，这已不是什麽秘密，她并重申最好的行动方案仍是联合国安理会采取强硬立场。

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