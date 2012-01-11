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时事要闻 | 2012年 1月 11日 星期三 09:33 BJT

王岐山：希望美国平等对待中资企业赴美投资

路透北京1月11日电---中国国务院副总理王岐山周二表示,中方愿与美国方面一道,进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等领域合作,望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展.

王岐山是在与美国财政部长盖特纳于北京举行的工作会谈时做上述表示的.新华社报导并援引王岐山的话称,当前世界经济形势十分复杂严峻,确保全球经济复苏仍是各国面临的首要任务.

"中美两国作为二十国集团的重要成员,应与其他成员国一道,同舟共济,确保二十国集团领导人洛斯卡沃斯峰会取得成功,推动全球经济强劲、可持续、平衡增长."他说.

中国商务部部长陈德铭此前表示,中国更愿意将持有的美国国债转化为对美的投资,而这种投资能更好地解决美国的就业问题.望美国在高技术对华出口方面放宽限制.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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