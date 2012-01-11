王岐山：希望美国平等对待中资企业赴美投资

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京1月11日电---中国国务院副总理王岐山周二表示,中方愿与美国方面一道,进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等领域合作,望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展.
王岐山是在与美国财政部长盖特纳于北京举行的工作会谈时做上述表示的.新华社报导并援引王岐山的话称,当前世界经济形势十分复杂严峻,确保全球经济复苏仍是各国面临的首要任务.
"中美两国作为二十国集团的重要成员,应与其他成员国一道,同舟共济,确保二十国集团领导人洛斯卡沃斯峰会取得成功,推动全球经济强劲、可持续、平衡增长."他说.
中国商务部部长陈德铭此前表示,中国更愿意将持有的美国国债转化为对美的投资,而这种投资能更好地解决美国的就业问题.望美国在高技术对华出口方面放宽限制.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。