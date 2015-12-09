中国对美国就中国部分飞机税收政策向WTO提起诉讼表示遗憾

路透北京12月9日 - 针对美国就中国对某些国产飞机采取的税收优惠措施提起世贸组织(WTO)争端解决机制下的磋商请求，中国商务部条约法律司负责人周三发表谈话称表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以处理。

商务部网站新闻稿称，中方已经收到美方提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸规则，也坚持以符合世贸规则的方式促进航空制造业发展，中方对美方就此提出的磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以处理。

新华社同日报导称，12月8日美国贸易代表办公室宣布，就中国部分国产飞机和进口飞机可能存在的税收待遇差异，美国当天已提出与中方在世界贸易组织争端解决机制下进行磋商的请求。

美方称，中国对重量在25吨以下的进口飞机征收17%的增值税，包括通用航空飞机、支线飞机以及农用机等机型，但对国产同类飞机免征增值税，“似乎违反”世界贸易组织有关规定，影响了美国飞机及零部件制造厂商。

根据世贸组织规则，提请磋商是贸易争端解决机制中的第一个环节。中方需在10日内对此磋商请求做出答复，磋商可在自中方收到磋商请求起60天内进行；如果磋商没有达成满意的结果，美方可提请世贸组织成立专家组进行审理。

中国近年来致力于推动飞机制造产业发展，自主研制的首架C919大型客机最近总装下线，首架国产喷气式支线客机ARJ21也交付给其在全球范围内的首家用户成都航空公司，国产民用客机逐步进入本土航空公司的采购名单。（完）