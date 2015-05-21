中国官媒呼吁中方对美国涉华人间谍案做出及时反应

路透北京5月21日 - 中国官媒《环球时报》周四发表社评，呼吁中国政府和有关机构对美国涉华人间谍案做出及时、必要的反应，称美国对中国的警惕似已风声鹤唳。

美国司法部周二称，天津大学教授张浩16日从中国飞到美国洛杉矶入关时被警方逮捕，并被当地法院以涉嫌经济间谍罪起诉，一同被起诉的还有包括另外两名天津大学教师在内的5名中国公民。

中国外交部周三称，中国政府对有关事态严重关切，正进一步了解有关情况。

《环球时报》社评表示：“间谍罪是被美国滥用最多的罪名。”

社评并称：“美国对中国的警惕似已风声鹤唳，从李文和开始FBI不断错抓‘中国间谍’，这种规模性犯错甚至也不能引起美国主流社会的反思，这既是美国国家路线的明显缺陷，也是美人权领域的严重悲哀。”（完）

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