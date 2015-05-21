中国官媒呼吁中方对美国涉华人间谍案做出及时反应

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月21日 - 中国官媒《环球时报》周四发表社评，呼吁中国政府和有关机构对美国涉华人间谍案做出及时、必要的反应，称美国对中国的警惕似已风声鹤唳。
美国司法部周二称，天津大学教授张浩16日从中国飞到美国洛杉矶入关时被警方逮捕，并被当地法院以涉嫌经济间谍罪起诉，一同被起诉的还有包括另外两名天津大学教师在内的5名中国公民。
中国外交部周三称，中国政府对有关事态严重关切，正进一步了解有关情况。
《环球时报》社评表示：“间谍罪是被美国滥用最多的罪名。”
社评并称：“美国对中国的警惕似已风声鹤唳，从李文和开始FBI不断错抓‘中国间谍’，这种规模性犯错甚至也不能引起美国主流社会的反思，这既是美国国家路线的明显缺陷，也是美人权领域的严重悲哀。”（完）
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。