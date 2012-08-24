中国要求WTO裁决关税争端 中美贸易摩擦或升级

路透日内瓦8月23日电---美国对太阳能面板和钢材制品等22种中国出口商品徵收惩罚性关税,中国表示将要求世界贸易组织(WTO)裁决这项贸易争端,此举将令中美贸易摩擦升级.

中国最初在5月向WTO提起这项申诉,要求与美国举行正式"磋商",对关税作出解释,而华盛顿方面表示,徵收关税是为抵消中国商品因违反规则的补贴获得的不公平价格优势.

WTO裁定,给予中国在60天磋商期过後要求进行裁决的权利.中国在本周发给WTO会员国的声明中称,中方将在8月31日WTO争端解决机构(DSB)会议上要求进行裁决.

美国贸易代表办公室5月表示,中国决定向WTO提起贸易争端申诉的做法"不成熟,是在不恰当使用争端和解机制资源",因为美国商务部已在设法解决中国提出的问题.

但中国的声明称,随後在6月25日和7月18日举行的两轮会谈未能解决争端,涉及的商品包括风塔、某些种类的钢管、电缆、汽缸、车轮、挤压铝制品、木地板、镁砖、热敏纸、铜版纸和柠檬酸.

中国是迄今全球最大的钢铁生产国,也是太阳能面板和风塔等清洁能源设备的领先生产国,中国控制碳排放同时不让经济放缓的雄心壮志帮助造就了中国在业内的地位.

海外竞争对手抱怨,来自中国的供应过剩,导致市场更多是受政府命令和补贴驱动,而不是供需基本面,中国造成的供应过剩扭曲了全球市场.

中国决定对WTO发起影响到其73亿美元出口的最新申诉.

去年美国法院作出的一项裁决也许已平复中方大部分的不满,那项裁决限制了美国商务部向中国等"非市场经济体"徵收反补贴关税的能力.

但美国国会今年3月投票恢复关税徵收,确保针对约24种中国商品的关税维持有效.

这宗案子是目前中美"正在进行的"数项贸易争端中的一项.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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