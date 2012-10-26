中国玻纤拟在美建生产线 规避贸易保护主义

美元走强但人民币仅微收跌 “两会”行情料以稳定为主
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透上海10月26日电---全球发达国家愈演愈烈的贸易磨擦令一些企业提前布局应对.中国最大的玻璃纤维生产企业--中国玻纤股份有限公司(600176.SS)拟透过子公司在美国投资3.3亿美元建设生产线,以规避贸易保护主义威胁.
公司周五公告称,全资子公司巨石集团拟设立巨石美国玻璃纤维公司,并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,总投资3亿3,113万美元.项目计划於明年一季度开始建设,预计项目投资期18个月.项目建设资金以自有资金及向银行申请贷款解决.
公司预计项目建成投产後,正常年份年销售收入1亿3,374.24万美元,年利润总额2,602.72万美元.
公告指出,为进一步落实公司布局全球化、市场国际化的战略规划,开拓主要海外市场,规避国际贸易保护主义威胁,并通过海外建线提升公司管理和技术水平,公司计划在美国建设玻纤生产线.
中国玻纤周四收报7.88元,过去一个月累计上涨10.2%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。