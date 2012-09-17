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国际财经 | 2012年 9月 18日 星期二 07:54 BJT

中国针对美国对华产品征收反补贴关税向WTO提起诉讼

路透日内瓦9月17日电---中国周一向世界贸易组织(WTO)提起诉讼,以挑战美国反补贴关税新法.

一知情贸易官员称,就在中国提交诉讼的数小时之前,美国表示将针对中国支持汽车出口提起一项广泛的贸易诉讼,可能影响近30种产品.

WTO在简要的声明中称,产品涵盖钢铁、轮胎、磁铁、化学品、厨房用具、木地板及风塔等.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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