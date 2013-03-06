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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 6日 星期三 10:53 BJT

中美就联合国扩大对朝制裁达成共识

针对朝鲜第三次核试验，美国与中国达成共识，将扩大联合国对朝制裁。而朝鲜周二发出新一轮威胁，称将撕毁1953年签署的停战协议。中国常驻联合国代表李保东表示，中国支持安理会所采取的行动，但也认为相关行动应适当、平衡以及侧重于缓解紧张态势和采取外交途径。路透

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