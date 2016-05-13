中国希望越南与有关国家的正常关系有助于地区和平

路透北京5月13日 - 中国外交部周五称，乐于看到越南与有关国家发展正常的关系，希望这样的关系有助于地区和平；美国正考虑解除对越南长达30年的武器禁运。

在为美国总统奥巴马本月访问越南进行准备的过程中，美国政府内部有关解除对越南武器禁运的辩论被提上日程。

越南表示欢迎美国加快解除武器禁运的进程，这将反映两国间的信任以及对自我保护需要的认可。美国2014年底放松了对越南的武器禁运。

“从中国政府的立场来说，我们是乐于见到越南同有关国家发展正常的关系，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。