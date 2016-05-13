中国希望越南与有关国家的正常关系有助于地区和平

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京5月13日 - 中国外交部周五称，乐于看到越南与有关国家发展正常的关系，希望这样的关系有助于地区和平；美国正考虑解除对越南长达30年的武器禁运。
在为美国总统奥巴马本月访问越南进行准备的过程中，美国政府内部有关解除对越南武器禁运的辩论被提上日程。
越南表示欢迎美国加快解除武器禁运的进程，这将反映两国间的信任以及对自我保护需要的认可。美国2014年底放松了对越南的武器禁运。
“从中国政府的立场来说，我们是乐于见到越南同有关国家发展正常的关系，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。
“我们也希望这样的关系能够有利于地区的和平、稳定和繁荣。”（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。