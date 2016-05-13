中国希望越南与有关国家的正常关系有助于地区和平

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月13日 - 中国外交部周五称，乐于看到越南与有关国家发展正常的关系，希望这样的关系有助于地区和平；美国正考虑解除对越南长达30年的武器禁运。
在为美国总统奥巴马本月访问越南进行准备的过程中，美国政府内部有关解除对越南武器禁运的辩论被提上日程。
越南表示欢迎美国加快解除武器禁运的进程，这将反映两国间的信任以及对自我保护需要的认可。美国2014年底放松了对越南的武器禁运。
“从中国政府的立场来说，我们是乐于见到越南同有关国家发展正常的关系，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。
“我们也希望这样的关系能够有利于地区的和平、稳定和繁荣。”(完)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。