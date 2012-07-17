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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 14:07 BJT

中国银联卡涉嫌垄断诉讼美方获胜

世界贸易组织周一在中国银联卡涉嫌垄断诉讼中裁决美国获胜，认为中国政策歧视了美国的银行卡发卡商，而偏袒国内享有非法垄断地位的国有企业。中国仍可就该裁决提出上诉，除非能够推翻该裁决，否则中国将必须改变规定，给予外资企业与中资企业同等的市场准入机会。

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