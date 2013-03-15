奥巴马与习近平通电话 讨论网络安全等问题

美国总统奥巴马周四致电祝贺习近平当选中国国家主席，双方还讨论了网络安全、朝鲜核试验、汇率和贸易问题。白宫副国家安全顾问罗德斯对记者表示，两国领导人承诺继续就网络安全问题进行磋商。奥巴马在周三ABC播出的专访中称，一些网络安全威胁“绝对”是由政府发起的。图为资料图片。路透