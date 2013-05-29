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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:56 BJT

奥巴马与习近平会谈将谈及网络安全问题

美国总统奥巴马与中国国家主席习近平下周将在加州会晤，白宫发言人称届时两位领导人将会讨论网络安全问题。五角大楼在本月稍早提交给国会的一份报告中强调了其对这一问题的密切关注，指责中国通过网络间谍行为，帮助推动其军事现代化进程。路透

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