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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 13:53 BJT

奥巴马欢迎中国和平崛起 习近平习称希望双方深化合作

美国总统奥巴马周五表示，他乐意看到中国“和平崛起”，中美两国都希望加强合作关系。奥巴马称，希望与中国在网络安全问题上共同作出努力。习近平则表示希望深化合作关系，并称中美能够建立新型“大国”关系。路透
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