《阳歌专栏》美国科技企业抗议中国安全规定

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国科技企业抗议中国安全规定**

一句话：中国对科技企业的新规将引发中国政府与西方政府的口水战，最终可能导致正式投诉被提交世界贸易组织。

2014年中国和西方国家由于看似针对大型跨国企业的反垄断调查而出现纠纷，2015年随着中国为保护国家安全而加强规定，中西方似乎又将对决。在华外企上周罕见地对中国政府的规定正式提出不满，很多为美国企业。他们称这些规定不透明，对他们的业务构成影响。中国政府回应称，将依法保护外国科技企业的权利。

这凸显出中国与西方企业的关系更加令人担忧的趋势。中国推出新的规定，意在保护国家利益，而且手段相对严厉。这么做的部分原因是缺乏经验，因为中国闭关锁国、企业均为国有时基本不存在反垄断或国家安全问题。中国监管机构执行政府命令的速度往往很快，制定计划时也并不深入考虑对企业和其他相关方的影响。

2013年的斯诺登丑闻是纠纷的一大源头，这暴露出了中国企业和政府电脑系统对黑客攻击的高度脆弱。中国政府假设外国科技企业与其政府合作，并采取相应的行动；直到20世纪90年代中国都是这样的情况。

美国和其他西方国家的政府也是基于类似的假设。美国2013年禁止进口华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)的电信网络设备。中国过去两年里也对外国科技设备销售商采取类似的禁令，但规模小一些。上个月势头有所上升，中国要求所有向中国的银行销售网络设备的外企提供其产品供政府检查，并提供源代码。

美国企业上周通过中国美国商会发布抗议信，称这些规定“不透明、影响其业务而且具有歧视性”。我曾指出这些规定并非歧视外企，因为中国政府已对国内企业的产品采取类似措施。但IBM(IBM.N)、思科(CSCO.O)和惠普等企业并不买账，他们认为中国对他们在网络安全威胁中的角色反应过度。我报导中国企业十几年了，可以比较肯定地说大型跨国企业联合发表不满的行为比较罕见，因为他们不想激怒中国政府。去年中国对奥迪、微软(MSFT.O)和高通(QCOM.O)等企业展开反垄断调查，美国和欧洲企业也发表了类似的联合声明。

中国政府回应称，将依法保护外国科技企业的权利。这种笼统的回应是中国的常见做法，料不会让外企满意。估计未来几个月纠纷会加剧，中国和西方政府可能出现口角，年底前正式投诉会被提交给世界贸易组织。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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