人民币兑美元大幅收跌

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元即期大跌,再次突破6.37关口
* 非美货币走势孱弱,购汇盘持续旺盛
* 基本面预期不佳或令汇价欲振乏力
* 中间价相对坚挺,亦将支撑人民币
路透北京/上海6月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收盘大跌,再次突破6.37关口.中国央行意外宣布降息,但对汇价直接影响有限,QE3未见非美货币走势孱弱,购汇盘持续旺盛,仍是压制人民币短期走势的重要原因.
市场人士并表示,降息预示基本面预期不佳,或令汇价欲振乏力;但是前期中间价相对坚挺,或反映央行遏制贬值预期扩散的意图,将支撑人民币;下周机构将继续从欧美政经动态中寻找指引.
"降息本身对即期汇率不会有太多直接影响,更多还是要看市场自身的因素,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3705 6.3650 6.3710 6.3188 6.3170 6.3635
北京一银行交易员并指出,昨晚广受关注的贝南克讲话,并未提及将启动第三轮量化宽松政策(QE3),美元因此重新走强,这也在一定程度上拖累了人民币的表现.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.
美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.
以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4225/55 6.4090
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3700/00 6.3585
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水286点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3991元.
**购汇需求不减**
前述上海的银行交易员并指出,目前制约人民币走势的主要因素仍是购汇需求较强,除了不时涌现的客盘外,离岸市场贬值预期更强烈,从而形成境内外套利机会,也加大了对美元的需求.
境内市场美元兑人民币一年期远期最新报价中值为升水260点,而同期香港离岸市场相应报价中值为升水728点,虽较此前有所缩窄,但仍达468点.
欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.
东京汇市,欧元和大宗商品货币周五下跌,此前中国意外降息激发的涨势很快消退,因伯南克没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 林高丽
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