中国境内囤积的美元正改变市场参与者的金融行为

* 境内美元兑人民币远掉升水创历史高位

* 主因境内美元流动性较强导令利率下降

* 美元远掉升水续涨空间有限

* 在岸市场正间接影响境外市场

* 银行净息差承压

作者 李然

路透北京8月31日电---美元受宠程度的逐级上升以及在中国金融体系及企业帐户大量囤积,正在改变着资金跨境流动、境内外银行和境内企业的金融行为.

此前已习惯人民币长期升值过程的市场参与者,在经历了此轮美元升值影响下的操作演练後,将会更加适应汇率的市场波动,从而为应对中国资本帐下开放後所带来的汇率波动积累丰富的经验.

境内美元兑人民币远掉升水从来没这麽高过.7月下旬开始短短一个月间,一年期美元升水就从200点涨到了历史高峰1,400点子,目前仍在1,200点子上方盘踞.

参看2007年以来境内美元升水示意图,请点选链接(here)

从理论上说,货币掉期的点差直接反映的是两种货币当期利率水平的差异--美元升水创下高位,意味着美元资金利率明显低於人民币水平,反映出境内美元正空前泛滥.

以路透美元兑人民币掉期报价显示,目前境内一年期美元利率仅为0.8445%,与LIBOR的利差达1,905个点子.

中国充裕的美元不仅让境内银行倍感压力,为减少成本而下调美元存款利率;境外银行同样不得不接受美元资金逆转的事实,在中国境内美元贷款客户不断减少的同时,将自身的角色定位在提供境内美元流向境外客户的中介服务上.

"政府一直希望看到的'藏汇于民'正在变为现实.但从来没来出现过的美元流动性在境内市场的充裕,又给政策层、银行以及企业带来诸多的新问题."中国农业银行战略规划部研究员付兵涛指出.

研究人士并认为,除了美元兑人民币出现升值预期、企业避险情绪上升、海外业务增长放缓及境内美元贷款需求减少,都是导致美元资金大量囤积在银行体系内的原因.

中国此前长期存在的双顺差格局,令人民币一直处於升值通道中,且企业与居民长期不愿持有美元,中国央行成为美元的最大买家.在2008年时一年期美元/人民币在掉期市场上曾创下贴水7,000点子的历史纪录,显示出当时美元的匮乏.

**美元远掉升水料持续存在**

美元掉期升水居高不下的背後,是企业在面对投资和商业机会减少,又面临国内外经济风险时资产外币化的生存策略.在这些因素发生扭转之前,这一趋势很可能将持续存在.

兴业银行首席经济学家鲁政委就对路透说,"从我们接触到的客户反馈来看,越来越多的人认为,人民币汇率目前的贬值压力并非暂时性的,所以看是客户有越来越多的购汇行为,而不是在现货市场卖出美元."

"只要客户不结汇,这个趋势还会一直延续.如果人民币贬值预期和宏观经济预期反转,客盘完全结汇,升水会下来非常快."上海一家银行的外汇交易员说.

从外管局代客结售汇数据来看,去年底以来结售汇净额就明显缩小,截至今年7月为止的一年中,有4个月份出现净售汇,7月当月净结汇仅5亿美元,远低於去年内期432亿美元.

央行今年7月金融统计数据报告也显示,7月末外币存款余额4,124亿美元,同比增长66.5%.不过,存款快速攀升的同时,贷款需求却相对疲软,7月末外币贷款余额5,834亿美元,同比增长16.2%,仅比人民币同期贷款余额增速15.9%略高.

参看截至2012年7月一年间国内银行代客结售汇净额示意图,请点选链接(here)

参看2012年1-7月本外币存贷款同比增速示意图,请点选链接 (here)

这符合外管局7月底时所做判断,即当前境内企业和个人由做空转向做多美元,开始"负债本币化、资产外币化"的财务运作.私营部门对持有美元的兴趣变浓,折射出对国内外经济前景不确定性的不安.

**美元远掉升水料不会继续走升**

不过,虽然美元远掉升水还会持续一段时间,但升水继续大幅上涨可能性却不大.

"美元流动性充裕的影响,还要进一步看境内美元池子中的规模,以及美元升值预期持续的时间."付兵涛称,"根本的决定因素,还是要看中国经济基本面对汇率的影响."

银行人士称,2008年时境内美元利率相对更低,境内美元贷款需求极盛,但当时外汇主管部门调减金融机构短期外债指标,加剧了境内美元流动性紧张的局面,加之当时的人民币升值预期较强,都扩大了08年一季度境内本外币利差.

央行2008年一季度货币政策执行报告显示,当年3月末外汇贷款余额为2,688亿美元,同比增长56.9%,比年初增加488亿美元.

从该角度来看,目前资本帐户不完全开放、个人外汇兑换限制等因素,都使得境内美元流动性不会出现过度泛滥;而央行逆回购常态化令人民币流动性紧张状况得以缓解,美元升水幅度并没有继续扩大的动力.

而从境内美元利率期限结构上看,由於投资者对於长期风险仍有忌惮,美元流动性主要集聚于短端,这造成短端利率已接近同期限的LIBOR利率,长端则仍保持一定利差.

央行二季度货币政策执行报告显示,上半年人民币外汇掉期交易累计成交金额折合1.14万亿美元中,隔夜美元掉期成交5,993亿美元,占掉期总成交额的52.8%.

**影响企业融资行为**

掉期做为外汇市场上的主打衍生产品,银行和企业主要将其当作融资产品来利用.

中国某大型家电制造出口商的外汇交易员Sunny向路透介绍称,目前该企业账面有1亿多美元现金,之前是没这种情况的.这部分资金趴在账上"待价而沽",等价格做SPOT(现汇交易).

此外该企业还利用掉期工具,针对人民币贬值预期进行套利交易.其手中100亿元人民币的资金中,约5%即5亿人民币通过掉期工具融得.

也就是说,该企业与银行签订协议,用美元在即期市场购入人民币(5亿元人民币约合7,874万美元),并在约定期限之後做一笔反向交易,即以约定的加上一定美元升水後的汇率,换回等量的美元.

这样做相当於抵押美元资产获得人民币负债,在美元升值预期下套利,并利用利率较高的人民币进行收益更高的投资,同时承担未来汇率与预期不符时可能产生的汇兑风险.

"(掉期)我们有做,但主要是套利,赚美元升值的那部分.以前是(赚)人民币升值."Sunny说.

这种融资产品在人民币升值时被广泛利用.因在人民币升值时做一笔掉期交易,相当於存人民币借美元,然後同时再卖出远期美元收人民币,对於企业和银行来说,都是无风险的融资操作.

2009年,中国境内的美元贷款创出1,362亿美元的天量,同比多增1,105亿美元,这一产品的利用可谓功不可没.随後,为堵住银行和企业这一套利渠道,中国外汇局2010年将银行结售汇头寸管理从收付实现制改变权责发生制.随後的2010年、2011年,中国境内的美元贷款则分别下降到740亿美元、882亿美元.

今年以来,新增外汇贷款却不断下滑,1-7月仅为447亿美元.据银行交易员反应,目前以掉期做融资的手法并不普及,主要是人民币贷款受严格的额度限制,在即期存美元贷人民币的可行性并不高.

随着人民币汇率接近均衡水平,中国外管局再度放宽了银行的结售汇头寸,於今年初重启收付实现制.这推动远期与掉期的交易重新回归.

据央行二季度货币政策执行报告显示,上半年人民币外汇掉期交易累计成交金额折合1.14万亿美元,同比增长了43.3%,同期外汇即期成交量同比下降1.43%,远期成交同比下降了44.3%.

**影响境外市场**

当前境内外市场利差明显,虽然资本帐户不完全开放令利差不能及时拉平,但套利行为和融资地域偏好的转移也在影响着境外市场利率水平.

香港某外资银行交易员称,"中资大企业可能做套利,在岸市场的变化往往会引起离岸市场同向变化."他举例说,在岸美元兑人民币远掉升水报1,330/1,375点子时,离岸市场中美元兑CNH1年期远掉升水也被推高到1,430/1,450点子.

台湾某大型银行外汇交易员称,国际经济景气不明,令市场对风险更加敏感,持有美元的意愿增高,加以美国释出流动性,亚洲包括中国、香港、新加坡及台湾近来美元充斥.

他指出,中国连续宣布降息後,中国美元利率走跌,以往企业利用台湾便宜美元借款汇至大陆套利的情形也大幅减少,让台湾美元更加浮滥,7月下旬以来台北的同业间美元拆借利率一路走低,市场各天期利率都已逼近历史低点.

"已经跌了一个月了,而且恐怕还得再跌一阵子,一阵子到哪里没有人可以预估."另一中型银行外币交易员说.

台湾金融同业间的美元拆借报价参考一个月期周一报0.31-0.46%之间,市场真实成交价则约在0.34-0.38%间.

**银行息差承压**

面对美元存款高涨,银行已经感到利息成本的重负,但除此之外银行几乎不会面临额外的风险.

中国银行行长李礼辉在半年报记者会上称,全球经济低迷导致上半年大量避险资金进入银行体系,而这些钱放在中央银行的利率是很低的,这就导致中行上半年境内外币息差有大幅下降,自去年底的1.77%降到今年6月末的1.26%.

截至6月末,中行境内外币存款余额相比年初增长21.8%,而境内外币贷款余额相比年初下降了12.5%,境内外币业务的收益大幅降低.

事实上,四大行中除建设银行(601939.SS)(0939.HK)之外,工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)都已经下调了部分外币存款利率.

上海某银行交易员认为,其他银行若不跟进下调外币利率,套利行为势必令美元资金大量涌入."市场化的状况,钱会往价高的地方走,时间长了银行肯定受不了.除非银行有特别的消化渠道,这样它会主动用较高的市场价格去吸引资金."

鲁政委表示,美元存款的增加目前对银行的风险较小."银行的运用渠道是比较多的:一来现在购汇意愿比较强,银行可以卖出去,卖价总是高於买价的;二来可以投资於海外债券市场,比如购买中国财政部前几年在发行的美元债券,也可以进行期限错配获取利差."

"对於市场整体来说是好事,钱多了总比没钱好."一位银行人士对美元存款的上升笑称,(完)

(台北林妙容和北京张胜男、李文科对此文亦有贡献)

--审校 杨淑桢/毕晓雯

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