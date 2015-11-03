美国对来自中国的三聚氰胺设定高额反倾销税

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月2日 - 美国周一对自中国及特立尼达和多巴哥进口的三聚氰胺征收重税，因发现这些商品享受了不公平的政府补贴，而且在美国市场售价过低。
美国商务部对来自中国的三聚氰胺最终征收363.31%的反倾销税，对从特立尼达和多巴哥进口的则征收172.53%的反倾销税；三聚氰胺是一种粉末，用于生产层压板和其他贴面板。
在Cornerstone Chemical Company[COCC.UL]提出申诉后，美国另外亦将向中国进口商品征收至少154.00%的反补贴税。
上述征税决定仍待美国国际贸易委员会(ITC)的确认，该委员会应于12月14日之前作出回应。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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