中国发改委批复岷江犍为航电枢纽工程 投资逾100亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国国家发改委周一批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程，总投资估算105.022亿元人民币。
位于乐山市犍为县的该项目资本金42.009亿元，约占总投资的40%，其中交通运输部安排内河水运建设资金9.975亿元，四川省和乐山市各安排专项资金10亿元，岷江港航电开发公司安排自有资金12.034亿元；剩余63.013亿元利用国内银行贷款解决。
“为改善岷江航道条件，促进水资源综合利用，适应岷江水运和腹地经济社会发展需要，同意建设岷江犍为航电枢纽工程，”发改委称，项目设计年通过能力1,250万吨，电站总装机容量500兆瓦。
发改委同日还批复同意实施青海格尔木机场改扩建工程，按照满足2025年旅客吞吐量75万人次、货邮吞吐量2250吨的目标设计。
该项目总投资3.73亿元，其中发改委安排中央预算内投资1.3亿元，民航局安排民航发展基金1.8亿元，其余0.63亿元由青海省政府安排财政性资金解决。（完）
欲览岷江犍航电枢纽工程批复，请点击 here
欲览格尔木机场改扩建工程批复，请点击 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。