中国改革二类疫苗流通方式 取消疫苗批发企业经营疫苗环节

路透北京4月25日 - 中国国务院日前通过关于修改疫苗流通和预防接种管理条例的决定，改革了第二类疫苗流通方式，取消疫苗批发企业经营疫苗的环节。

中国政府网刊登决定全文明确指出，将疫苗的采购全部纳入省级公共资源交易平台，第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在平台上集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。

同时，疾病预防控制机构、接种单位要建立真实、完整的购进、接收等记录，做到票、账、货、款一致。

决定并强化了疫苗全程冷链储运管理制度，要求疫苗储运全过程不得脱离冷链并定时监测记录温度，部分疫苗还应加贴温控标签，同时在疫苗接收环节增设索要温度监测记录的义务。

决定还规定国家建立疫苗全程追溯制度，相关企业和单位应记录疫苗流通、使用信息，实现疫苗最小包装单位的全程可追溯。（完）

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