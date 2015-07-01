上半年万科以1080亿元销售夺冠 恒大和绿地居前三--CRIC

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三公布的上半年房地产企业销售榜单，万科(000002.SZ)以1,080亿元人民币的销售业绩夺冠，恒大地产(3333.HK)和绿地集团分别以893.6亿元和789.2亿元分列第二和第三位。
跻身上半年销售额前十位的还包括保利地产(600048.SS)（753亿元）、中国海外地产(0688.HK)（639.2亿元）、万达集团（610.1亿元）、碧桂园(2007.HK)（540亿元）、华润置地(1109.HK)（369.7亿元）、世茂房地产(0813.HK)（315.2亿元）和华夏幸福(600340.SS)（302亿元）。以销售面积计，恒大地产、万科和碧桂园名列前三。
目前，上述上市房企还未公布其今年前六个月的销售成绩。
与各大房企年初提出的销售目标相比，恒大地产目标完成率最高，达到60%，保利地产和中海地产分别完成50%和48%，而万达集团和绿地集团仅分别完成34%和28%。
CRIC报告称，随着市场回暖，上半年国内大多房企的业绩同比出现小幅增长，其中二季度增幅较大。例如此次排名前十位的房企二季度销售环比增长82%。
报告展望下半年将是房企跑量的最佳时期，国内相当多城市整体库存水平依然偏高，下半年的去化压力仍不容小觑。房企能否交出一份靓丽的成绩单，取决于其能否制定出针对性的推案和销售策略。报告建议房企应及时调整产品结构、掌握好推盘节奏，高库存房企应平价走量。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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