上半年万科以1080亿元销售夺冠 恒大和绿地居前三--CRIC

路透上海7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三公布的上半年房地产企业销售榜单，万科(000002.SZ)以1,080亿元人民币的销售业绩夺冠，恒大地产(3333.HK)和绿地集团分别以893.6亿元和789.2亿元分列第二和第三位。

跻身上半年销售额前十位的还包括保利地产(600048.SS)（753亿元）、中国海外地产(0688.HK)（639.2亿元）、万达集团（610.1亿元）、碧桂园(2007.HK)（540亿元）、华润置地(1109.HK)（369.7亿元）、世茂房地产(0813.HK)（315.2亿元）和华夏幸福(600340.SS)（302亿元）。以销售面积计，恒大地产、万科和碧桂园名列前三。

目前，上述上市房企还未公布其今年前六个月的销售成绩。

与各大房企年初提出的销售目标相比，恒大地产目标完成率最高，达到60%，保利地产和中海地产分别完成50%和48%，而万达集团和绿地集团仅分别完成34%和28%。

CRIC报告称，随着市场回暖，上半年国内大多房企的业绩同比出现小幅增长，其中二季度增幅较大。例如此次排名前十位的房企二季度销售环比增长82%。

报告展望下半年将是房企跑量的最佳时期，国内相当多城市整体库存水平依然偏高，下半年的去化压力仍不容小觑。房企能否交出一份靓丽的成绩单，取决于其能否制定出针对性的推案和销售策略。报告建议房企应及时调整产品结构、掌握好推盘节奏，高库存房企应平价走量。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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