去年万科等三家房企销售破千亿元--CRIC

路透上海1月7日 - 房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)最新报告显示,万科(000002.SZ)、绿地集团和保利地产(600048.SS)三家中国房地产企业去年销售额超过一千亿元人民币,千亿级企业由2011年的一家扩容至三家;而且龙头企业集中度进一步提升.

据CRIC统计,万科200002.SZ2012年全年销售额达1,418亿元,同比增17%,而绿地集团和保利分别为1,078亿元和1,018亿元.此前亦有希望进入"千亿集团"的中国海外发展(0688.HK)全年销售达935亿元.

恒大地产(3333.HK)去年销售额达923亿元,名列第五;万达集团和绿城中国分别为905亿和510亿元,位列第六和第七;华润置地(1109.HK),碧桂园(2007.HK)和世茂房地产(0813.HK)位居第八至第十位.

报告指出,2012年国内房地产市场呈先抑后扬发展趋势,前期以价换量、中期回稳,到了四季度,市场呈现回暖态势,全年销售金额与面积在上年基础上继续上升.同时,由于大型企业具有中小企业所缺乏的品牌效应和规模效应,资源进一步向大企业集中,导致2012年企业集中度进一步大幅提升.

本次入榜的前十大房企占全国房企销售额的比重由2011年的10.43%提高至12.46%;前20大企业的集中度由2011年的14.54%提高至17.31%.

截止周一,万科,保利等上市房企尚未公布其去年全年的销售数据.去年前11月,万科和保利分别实现销售1,271.5亿元和920.32亿元,同比增幅分别为9.9%和36.1%.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。